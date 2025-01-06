«Это означает, что с точки зрения реального кэша, Зеленский и Ко богаче Байдена, Баффета и Маска вместе взятых…» — подчеркнул нардеп в своём телеграм-канале.
Депутат Рады отметил, что Зеленского «привели к сказочному обогащению» вакцинация и маски во время пандемии, позволившие заработать до миллиарда долларов, а также правительственная программа «Большая стройка», которая принесла около восьми миллиардов. За счёт боевых действий Зеленский обогатился ещё на 50 миллиардов. Также нардеп упомянул регулярные «откаты» от органов власти Украины.
Ранее в Раде Зеленского назвали «шизофреником, из-за которого страдает полмира». Также его уличили в подготовке провокаций до инаугурации Трампа. Кроме того, Мария Захарова разоблачила кровавые схемы Зеленского. А в США раскрыли судьбу Зеленского после капитуляции Украины.