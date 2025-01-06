«Богаче Маска»: В Раде раскрыли, как Зеленский разжился $100 млрд

Депутат Рады отметил, что Зеленского «привели к сказочному обогащению» вакцинация и маски во время пандемии, позволившие заработать до миллиарда долларов, а также правительственная программа «Большая стройка», которая принесла около восьми миллиардов. За счёт боевых действий Зеленский обогатился ещё на 50 миллиардов. Также нардеп упомянул регулярные «откаты» от органов власти Украины.