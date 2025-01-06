Белоусов похвалил героев битвы за Курахово после разгрома 15-тысячного гарнизона ВСУ

Ранее на Украине призвали срочно вывести войска ВСУ с Кураховского района из-за угрозы окружения. 5 января стало известно, что украинский гарнизон в городе перестал оказывать организованное сопротивление. А сегодня Минобороны РФ объявило об освобождении Курахово. В битве за город ВСУ потеряли 80% личного состава — более 12 тысяч человек.