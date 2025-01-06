Белоусов похвалил героев битвы за Курахово после разгрома 15-тысячного гарнизона ВСУ

Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР А. В. Захарченко. Он высоко оценил их профессиональные и решительные действия в важной битве.
«С первых дней специальной военной операции своей отвагой и решительностью личный состав 5-й отдельной мотострелковой бригады доблестно и самоотверженно освобождает Луганскую и Донецкую землю от неонацистов, вписывая новые страницы в историю ратной славы соединения. Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперёд на Кураховском направлении», — обратился министр обороны к героям в поздравительной телеграмме.
Он назвал солдат примером мужества и стойкости. Поздравительную телеграмму глава МО РФ направил также командованию и личному составу 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. Белоусов отметил, что более 5 500 военнослужащих этого соединения удостоены государственных и ведомственных наград за мужество и героизм.
Белоусов поблагодарил бойцов 5-й и 110-й отдельных мотострелковых бригад за верность воинскому долгу, Отечеству и присяге. Глава Минобороны уверен, что они продолжат с честью выполнять все поставленные задачи, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
Ранее на Украине призвали срочно вывести войска ВСУ с Кураховского района из-за угрозы окружения. 5 января стало известно, что украинский гарнизон в городе перестал оказывать организованное сопротивление. А сегодня Минобороны РФ объявило об освобождении Курахово. В битве за город ВСУ потеряли 80% личного состава — более 12 тысяч человек.