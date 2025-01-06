Офис Зеленского оправдал его за русский мат в эфире и оскорбил украинцев

Напомним, Владимир Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана. Он перешёл на нецензурную лексику в сторону западных союзников из-за недостаточной помощи, допустив даже пару крепких фраз на русском. Кроме того, в ходе беседы Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине.