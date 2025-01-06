Военкоматы на Украине стали призывать мужчин с бронью, отменяя её задним числом

«То есть так теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания на то, что он был забронирован», — возмутился нардеп.
Он отметил, что военкоматы на Украине даже признают, что могут мобилизовать человека с бронью. Депутат привёл в пример ответ Николаевского областного ТЦК о том, почему они забрали в ряды ВСУ такого мужчину. В тексте говорится, что должностные лица действительно «не учли факт бронирования указанных работников за предприятием, которое было признано критическим важным, а не исполнителем мобилизационного задания». Федиенко добавил, что демобилизовать таких новобранцев уже невозможно.
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что в Черновцах на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации. Нардеп опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие попытались вмешаться, чтобы помочь пострадавшему, но у них не вышло. Потенциальный призывник умер в больнице от полученных травм.