Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военкоматы на Украине стали призывать мужчин с бронью, отменяя её задним числом

На Украине территориальные центры комплектования (ТЦК) стали не просто хватать мужчин на улице, но и отправлять на фронт тех, кто имеет бронь, отменяя все отсрочки задним числом. О нарушениях в процессе мобилизации рассказал в телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Федиенко. Он подчеркнул, что в результате действий ТЦК сотрудников лишаются критически важные оборонные предприятия.

Источник: Life.ru

«То есть так теперь можно аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания на то, что он был забронирован», — возмутился нардеп.

Он отметил, что военкоматы на Украине даже признают, что могут мобилизовать человека с бронью. Депутат привёл в пример ответ Николаевского областного ТЦК о том, почему они забрали в ряды ВСУ такого мужчину. В тексте говорится, что должностные лица действительно «не учли факт бронирования указанных работников за предприятием, которое было признано критическим важным, а не исполнителем мобилизационного задания». Федиенко добавил, что демобилизовать таких новобранцев уже невозможно.

Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что в Черновцах на западе Украины мужчина скончался после попытки насильственной мобилизации. Нардеп опубликовал видео, на котором мужчину скрутили и положили на землю. Прохожие попытались вмешаться, чтобы помочь пострадавшему, но у них не вышло. Потенциальный призывник умер в больнице от полученных травм.