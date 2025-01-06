Военкоматы на Украине стали призывать мужчин с бронью, отменяя её задним числом

Он отметил, что военкоматы на Украине даже признают, что могут мобилизовать человека с бронью. Депутат привёл в пример ответ Николаевского областного ТЦК о том, почему они забрали в ряды ВСУ такого мужчину. В тексте говорится, что должностные лица действительно «не учли факт бронирования указанных работников за предприятием, которое было признано критическим важным, а не исполнителем мобилизационного задания». Федиенко добавил, что демобилизовать таких новобранцев уже невозможно.