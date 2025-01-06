Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью, заявил Красносельский

Накануне врио главы компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Тирасполь отказался от помощи Кишинева в вопросе закупки газа и ждет возобновления поставок от «Газпрома».
«Сейчас идет много какой-то информации о том, что якобы Молдова желает нам помочь и мы отказываемся от помощи. Ложь все это! Ложь. Никаких предложений в адрес президента ПМР о помощи со стороны Молдовы, либо там от других государств не поступало на сегодняшний день. Их нет», — сказал Красносельский, слова которого приводит его пресс-служба.
Лидер Приднестровья также отметил, что Тирасполь неоднократно обращался к Молдавии за помощью по различным вопросам. «Чтобы они не блокировали экспортно-импортные операции нашим юридическим лицам, чтобы они открыли счета в банках нашим предпринимателям, чтобы не держали на границах по месяцу, по два наши товары, завозили медикаменты, сюда и так далее. И что? Хоть раз что-то было решено со стороны Молдовы? Нет! Одна пропаганда. Молдова ничего Приднестровью не даст. Это не их цель. Их цель — это удушение», — отметил Красносельский.
Он также обратил внимание на то, что вокруг темы энергокризиса в Приднестровье сейчас «много спекуляций». По его словам, этим занимаются противники Приднестровья.
«Сейчас, конечно, энергокризис. Я хочу ещё раз напомнить, что результат неподачи газа в Приднестровье со стороны Российской Федерации является следствием нерасчёта по долгам со стороны “Молдовагаза”, не “Тираспольтрансгаз-Приднестровья”, а “Молдовагаза”. И все эти хитрые схемы непроведения аудита, а потом истечение сроков давности, и мы вам ничего не должны», — добавил Красносельский.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.