Молдавия не предлагала никакой помощи Приднестровью, заявил Красносельский

Лидер Приднестровья также отметил, что Тирасполь неоднократно обращался к Молдавии за помощью по различным вопросам. «Чтобы они не блокировали экспортно-импортные операции нашим юридическим лицам, чтобы они открыли счета в банках нашим предпринимателям, чтобы не держали на границах по месяцу, по два наши товары, завозили медикаменты, сюда и так далее. И что? Хоть раз что-то было решено со стороны Молдовы? Нет! Одна пропаганда. Молдова ничего Приднестровью не даст. Это не их цель. Их цель — это удушение», — отметил Красносельский.