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Илон Маск призывает США освободить Великобританию

Американский миллиардер Илон Маск призвал США освободить народ Великобритании от «деспотичного правительства». Жёсткое заявление предприниматель оставил на своей странице в соцсети X, сопроводив его опросом с вариантами ответа «да» и «нет».

Источник: Life.ru

«Америка должна освободить народ Великобритании от деспотичного правительства», — написал Маск.

На данный момент в опросе приняли участие более 619 тысяч пользователей. 63% респондентов поддержали призыв Маска по освобождению британского народа. Оставшиеся 37% не согласны с обращением миллиардера к властям США.

Ранее Илон Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. Кроме того, он накалил отношения США и ФРГ из-за оскорблений Шольца и Штайнмайера. В свою очередь, Шольц назвал Илона Маска троллем в соцсетях.