Илон Маск призывает США освободить Великобританию

«Америка должна освободить народ Великобритании от деспотичного правительства», — написал Маск.
На данный момент в опросе приняли участие более 619 тысяч пользователей. 63% респондентов поддержали призыв Маска по освобождению британского народа. Оставшиеся 37% не согласны с обращением миллиардера к властям США.
Ранее Илон Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. Кроме того, он накалил отношения США и ФРГ из-за оскорблений Шольца и Штайнмайера. В свою очередь, Шольц назвал Илона Маска троллем в соцсетях.