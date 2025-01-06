Илон Маск призывает США освободить Великобританию

Ранее Илон Маск обвинил премьера Британии в соучастии в массовых изнасилованиях девочек. Кроме того, он накалил отношения США и ФРГ из-за оскорблений Шольца и Штайнмайера. В свою очередь, Шольц назвал Илона Маска троллем в соцсетях.