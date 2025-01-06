Макрон призвал Украину «реалистично» обсуждать территориальные вопросы

«Украинцы должны вести реалистичные обсуждения территориальных вопросов, и только они могут их вести. Европейцы должны создать гарантии безопасности, которые станут их главной ответственностью», — сказал он.
По словам Макрона, урегулирование ситуации на Украине не будет простым и быстрым. Как добавил французский лидер, это не должно происходить без участия Киева. Он также подчеркнул, что обеспечение европейской безопасности недопустимо без участия самого Брюсселя.
Кроме того, в ходе выступления глава республики отметил, что Соединенные Штаты должны помочь убедить Россию сесть за стол переговоров.
Ранее, 29 декабря, в интервью РИА Новости глава МИД Сергей Лавров отметил, что Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. При этом он подчеркнул, что они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле».
Кроме того, Лавров напомнил, что российские подходы к урегулированию конфликта обозначил Владимир Путин.
Президент в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.