«Бог помог»: Раненый российский боец рассказал, как молитва спасла его от гибели

Солдат поделился, что во время атаки на вражеские позиции в одном из освобождённых населённых пунктов он получил осколочные ранения от миномётного огня ВСУ. Однако ему удалось укрыться, прыгнув в яму и накрывшись ветками. Из-за постоянного обстрела шансы выбраться из укрытия без риска попасть под падающие снаряды были почти нулевыми.