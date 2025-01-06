Пресс-секретарь Лукашенко: никаких извинений Президент Беларуси Зеленскому не приносил

«Первое. Разговор между президентами Беларуси и Украины в первые дни конфликта состоялся исключительно благодаря эмоциональной реакции младшего сына белорусского Президента Николая, у которого в телефоне был личный контакт Зеленского. В чем была суть того разговора: наш Президент в первую очередь говорил о том, что конфликт разгорелся на территории Украины, на территории Зеленского, и именно ему по прошествии времени придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей. Именно поэтому наш Президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул», — сказала Наталья Эйсмонт.