Баку обвинил Ереван во втором за сутки обстреле позиций ВС Азербайджана

В ноябре президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что страны находятся на пороге подписания мирного договора. Он отметил, что процесс согласования затягивался из-за задержек со стороны Армении, но при этом подчеркнул, что обе стороны практически завершили работу над текстом соглашения. Ранее Алиев отклонил предложение Еревана подписать отдельные пункты договора, заявив, что сначала необходимо утвердить все оставшиеся положения документа.