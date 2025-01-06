Месяц не мылся: Пленённый под Курском бывший зэк пожаловался Алаудинову на ад в ВСУ

Пленный рассказал, как попал в ряды ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ».
Пленный рассказал, что родился в Калининградской области, но последние годы жил под Харьковом. Он отметил, что на территорию боевых действий его отправили из «зоны». Кроме того, пленный поделился, что последний раз мылся месяц назад. По его словам, в его отряде лица мыли из бутылок, а на «постирать» времени не было, потому что командование всегда находило, чем занять бойцов.
«Не делайте глупостей, не идите на эту войну против Российской Федерации», — призвал экс-боец украинских рядов сослуживцев, отметив что в плену с ним хорошо обращаются.
Как уже писал Life.ru, ВСУ утром 5 января попытались начать контрнаступление тремя колоннами в нескольких селениях под Курском. Перед атакой они отправили в регион шар-террорист. Российские войска успешно отбили контратаки. С воздуха сняли видео уничтожения британского Challenger. Алаудинов рассказал о кладбище техники и солдат ВСУ после трёх «накатов» под Суджей. А 6 января Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января.