Пресс-секретарь Лукашенко: президент Белоруссии не извинялся перед Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью подкастеру Лексу Фридману, что Лукашенко извинялся перед ним «в первый или второй день спецоперации». По его словам, глава Белоруссии заявил, что он не отдавал приказ об ударах по Украине, а также сказал: «Я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую ситуацию, это просто ракеты, это Путин».