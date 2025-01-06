Пресс-секретарь Лукашенко: президент Белоруссии не извинялся перед Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью подкастеру Лексу Фридману, что Лукашенко извинялся перед ним «в первый или второй день спецоперации». По его словам, глава Белоруссии заявил, что он не отдавал приказ об ударах по Украине, а также сказал: «Я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую ситуацию, это просто ракеты, это Путин».
«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той причине, что извиняться нам не за что», — подчеркнула Наталья Эйсмонт в комментарии РБК.
Госпожа Эйсмонт подчеркнула, что диалог между главами стран в начале конфликта состоялся благодаря реакции Николая Лукашенко — сына президента. В ходе телефонного разговора президент Белоруссии призвал Зеленского прекратить противостояние, так как ему «придется больше, чем кому-либо отвечать за гибель людей». «Именно поэтому наш президент призывал сесть за стол переговоров, что и было сделано: три раунда переговоров в Беларуси и затем Стамбул», — добавила пресс-секретарь.
Александр Лукашенко неоднократно призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров. По его мнению, в основу переговоров должны лечь достигнутые в 2022 году стамбульские договоренности. В конце октября 2024 года Лукашенко заявил, что страны должны начать переговоры без предварительных условий.