В Госдуме указали на агонию Зеленского перед «прощальными гастролями»

«Укрофюрер публично перешёл на площадную брань и мат, предвидя, очевидно, свою скорую “прощальную гастроль”. Но удивляться вряд ли стоит. В среде, где правят наследники Бандеры и неонацистские прихвостни, именно так и заканчивают», — подчеркнул Слуцкий.
По его словам, конец диктатуры Зеленского уже близок. Парламентарий уверен, что он оскорбляет, торгуется и шантажирует ради сохранения власти. При этом Зеленский готов отдать Украину «на полное растерзание западным ястребам». Политик также отметил, что морально и интеллектуально деградировавший Зеленский заслуживает презрения со стороны украинского народа.
Напомним, Владимир Зеленский трижды сматерился во время интервью у блогера Лекса Фридмана. Он использовал нецензурную лексику на русском языке в сторону западных союзников из-за недовольство объемами их помощи. Позже офис Зеленского оскорбил украинцев в попытке оправдать его за мат в эфире.