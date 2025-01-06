По его словам, конец диктатуры Зеленского уже близок. Парламентарий уверен, что он оскорбляет, торгуется и шантажирует ради сохранения власти. При этом Зеленский готов отдать Украину «на полное растерзание западным ястребам». Политик также отметил, что морально и интеллектуально деградировавший Зеленский заслуживает презрения со стороны украинского народа.