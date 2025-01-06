«Извиняться не за что»: У Лукашенко разнесли ложь Зеленского о его звонке в начале СВО

«Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — сказала Эйсмонт в беседе с РБК.
Важно отметить, что в недавнем интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко, который состоялся в феврале 2022 года. По словам лидера киевского режима, в ходе той беседы белорусский лидер якобы пытался оправдаться из-за СВО. Зеленский поведал, что глава Белоруссии советовал ему избегать конфликта с россиянами, на что тот назвал собеседника «убийцей».
Ранее Лукашенко выразил мнение, что со временем Киев начнет взаимодействовать с Минском и Москвой, и отношения между этими странами должны улучшиться. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, восстановление нормальных отношений неизбежно. Также он отметил, что Москва является одним из основных партнёров Беларуси среди российских регионов.