«Извиняться не за что»: У Лукашенко разнесли ложь Зеленского о его звонке в начале СВО

«Никаких извинений президент Белоруссии Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина, как мы помним, первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — сказала Эйсмонт в беседе с РБК.