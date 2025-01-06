Ранее Зеленский и Макрон обсудили размещение иностранных войск на Украине. При этом президент Франции выдумал хитрый план по отправке военных сил в Незалежную без впутывания НАТО. Тем не менее Зеленский заявил о готовности к переговорам по Украине, хотя его уже уличили в подготовке провокаций до инаугурации Трампа.