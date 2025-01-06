Алиев заявил, что крушения самолета AZAL в Актау можно было избежать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что расшифровка черных ящиков упавшего в Актау самолета продолжается. По его словам, в ближайшее время будет известен предварительный результат и «все встанет на свои места». При этом он отметил, что уже сейчас может с уверенностью возложить вину за авиакатастрофу на «представителей Российской Федерации». Что еще глава Азербайджана сообщил о расследовании крушения — в материале «Газеты.Ru».