Алиев заявил, что крушения самолета AZAL в Актау можно было избежать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что расшифровка черных ящиков упавшего в Актау самолета продолжается. По его словам, в ближайшее время будет известен предварительный результат и «все встанет на свои места». При этом он отметил, что уже сейчас может с уверенностью возложить вину за авиакатастрофу на «представителей Российской Федерации». Что еще глава Азербайджана сообщил о расследовании крушения — в материале «Газеты.Ru».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с родственниками погибших и выживших в крушении самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане. На встрече Алиев заявил, что вина за авиакатастрофу в Актау лежит на «представителях России» и потребовал привлечь всех виновных к ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«Могу с уверенностью сказать, что вина за то, что азербайджанские граждане погибли в этой катастрофе, лежит на представителях Российской Федерации. И мы требуем справедливости, мы требуем наказания виновных, мы требуем полной прозрачности и человеческого поведения»,
— отметил президент Азербайджана.
Алиев также заявил, что авиакатастрофы в Актау можно было избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство, наземные службы действовали в соответствии с правилами, а военные и гражданские службы России имели должную координацию.
«Если существовала угроза воздушному пространству России, то капитан самолета должен был быть немедленно проинформирован об этом. Воздушное пространство должно было немедленно закрыться, и самолет должен был вернуться назад. Должен также отметить, что примерно за 10 дней до произошедшей авиакатастрофы аналогичный инцидент произошел близ города Грозный. Принадлежащий AZAL самолет с полпути вернулся назад. Почему на этот раз экипаж самолета не был предупрежден? Естественно, это покажет расследование», — подчеркнул Ильхам Алиев.
Расшифровка черных ящиков.
3 января в Бразилии началась расшифровка бортовых самописцев потерпевшего крушение Embraer «Азербайджанских авиалиний», сообщил портал G1. Черные ящики ранее отправили в бразильский Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий, так как именно в Бразилии и был собран этот самолет.
По словам Ильхама Алиева, сейчас расшифровка самописцев лайнера продолжается. В ближайшее время будет известен предварительный результат, и «все встанет на свои места, вся картина произошедшей трагедии будет известна».
Глава Азербайджана также добавил, что Россию не допустили к совместной расшифровке бортовых самописцев, потому что страна не предприняла попыток объективного расследования трагедии. Он подчеркнул, что «попытки скрыть обстоятельства инцидента и представить его как результат столкновения с “птицами” или “газовым” баллоном» вызвали серьезные сомнения в объективности расследования".
«Попытки государственных структур России замять этот инцидент и настаивать на абсурдных версиях вызывают у нас и удивление, и сожаление, и справедливое возмущение», — сказал Алиев.
Ранее азербайджанское агентство APA сообщало, что РФ и Казахстан предлагали передать черные ящики Международному авиационному комитету (МАК) СНГ, но Баку отказался.
Версия подтверждается.
Глава Азербайджана также рассказал, что продолжается расследование уголовного дела, возбужденного прокуратурой страны по его указанию. И предварительное расследование подтверждает высказанную им ранее версию.
«Ясно как день то, что самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Очевидно и то, что самолет был поврежден в результате огня, открытого с земли», — повторил Алиев.
Ранее Алиев уже заявлял, что потерпевший крушение борт подвергся внешнему воздействию в небе над Россией.
«Глава государства подчеркнул, что на фюзеляже самолета имеются многочисленные пробоины, пассажиры и члены экипажа, еще находясь в воздухе, получили ранения от посторонних частиц, пробивших обшивку и попавших в салон самолета, и что свидетельства выживших бортпроводников и пассажиров самолета подтверждают факт внешнего физико-технического воздействия», — говорилось в публикации на сайте президента Азербайджана.
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения «в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». При этом официально версию Алиева в РФ ~не подтверждали~: по словам Путина, самолет неоднократно пытался зайти на посадку в Грозном, однако не сумел этого сделать из-за того, что российские средства ПВО отражали атаку украинских дронов.