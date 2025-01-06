«В большинстве стран Северо-Западной Европы погода стала холоднее, что может спровоцировать дальнейшие изъятия в ближайшие дни, поскольку потребление газа для нужд отопления растёт», — отметили в издании.
По данным исследования Gas Infrastructure Europe, запасы газа в хранилищах уменьшились на 25 процентных пунктов по сравнению с максимальными значениями, что является самым значительным снижением с 2018 года. Саманта Дарт, глава отдела исследований природного газа в Goldman Sachs Group Inc., подчеркнула, что чем ниже окажутся запасы к концу марта, тем труднее будет региону подготовиться к следующей зиме, особенно если холодные температуры будут более выраженными, чем обычно.
Напомним, 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европейский Союз через Украину в связи с истечением контракта с «Нафтогазом». Несмотря на заверения Владимира Зеленского о трудностях, которые это создаст для России, в Греции считают, что настоящие проблемы испытывает сам ЕС, поскольку запасы газа быстро истощаются. В Верховной Раде Зеленского назвали «шизофреником», из-за действий которого страдает полмира.