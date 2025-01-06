«Никаких извинений Лукашенко не приносил, не за что»: пресс-секретарь президента Беларуси опровергла слова Владимира Зеленского

«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — сказала Наталья Эйсмонт.