«Никаких извинений Лукашенко не приносил, не за что»: пресс-секретарь президента Беларуси опровергла слова Владимира Зеленского

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт опровергла слова Владимира Зеленского, что Александр Лукашенко принес ему свои извинения в самом начале русско-украинского военного конфликта в феврале 2022 года. Об этом сообщает РБК.
«Никаких извинений президент Беларуси Зеленскому не приносил, по той простой причине, что извиняться нам не за что. Прежде всего потому, что Украина первой ввела санкции против Беларуси, побежав даже впереди Америки и всего Запада», — сказала Наталья Эйсмонт.
О якобы прозвучавших извинениях президента Беларуси Зеленский заявил в данном накануне интервью американскому блогеру Лексу Фридману. По его словам, Александр Лукашенко извинялся за то, что с территории Беларуси запускались российские ракеты по территории Украины.
Наталья Эйсмонт отметила, что телефонный разговор в тот период между двумя президентами действительно состоялся «исключительно благодаря эмоциональной реакции» младшего сына Лукашенко Николая, у которого в телефоне имелся личный контакт Зеленского. Однако никаких извинений в разговоре не звучало. Наоборот, президент Беларуси призывал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.
По словам Эйсмонт, Александр Лукашенко уверен, что данного конфликта можно было избежать, если бы не проводимая Зеленским политика и его прислушивание к мнению западных кураторов.
Ранее Лукашенко сказал, что самое страшное для него на посту президента Беларуси.
А еще Александр Лукашенко сказал, что 2025 год будет непростым.
Также Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси.