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Россия предостерегла «горячие головы» в Молдавии от нападения на Приднестровье

Москва не оставит без ответной реакции попытки Молдавии силовыми методами решить вопрос с Приднестровьем, которое сейчас переживает энергетический кризис. Об этом в телеграм-канале сообщило российское посольство в республике.

Источник: Life.ru

«При попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые “горячие головы” предлагают решить приднестровский вопрос силовыми методами. Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа», — предупредила дипмиссия.

Напомним, в конце декабря 2024 года глава Молдавии Майя Санду инициировала подготовку силового захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Информацию подтвердила российская Служба внешней разведки. Кроме того, Санду потребовала устранить российских миротворцев в регионе. По мнению экспертов, давление на Приднестровье будет только расти, при этом поддержку Молдавии в этом вопросе оказывает Запад.