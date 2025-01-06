Аэропорт Дамаска начнет обслуживать международные рейсы утром 7 января

«Ограничения на обслуживание рейсов, подразумевающие необходимость получения специального разрешения от авиационных властей страны, прекратят действовать с 08:00 по местному времени 7 января», — сказал собеседник агентства.
Ранее глава управления гражданской авиации и воздушного транспорта страны Ашхад ас-Слейби заявил, что аэропорт Дамаска начнет прием и отправку международных рейсов 7 января. В диспетчерской службе также пояснили, что до 20 января в аэропорту закрыта одна рулежная дорожка и одна из стоянок для самолетов. Кроме того, до начала третьей декады марта временно изменили радиочастоту одного из радиомаяков.
Возобновление перелетов
О своей готовности выполнять международные рейсы из Дамаска заявила сирийская коммерческая авиакомпания Cham Wings, планирующая с 7 января восстановить регулярные полеты в Шарджу. Правда, как пояснил ранее ТАСС представитель перевозчика, в первые дни это будет единственное направление. Относительно же полетов из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево собеседник агентства отметил, что графика на этот маршрут в настоящее время у авиакомпании нет.
Свой рейс из Дамаска в Дубай и обратно вернет и национальный перевозчик «Сирийские авиалинии».
Кроме того, регулярные рейсы между Дохой и Дамаском три раза в неделю с 7 января планирует запустить и катарская национальная авиакомпания Qatar Airways.
По словам советника премьер-министра, официального представителя министерства иностранных дел эмирата Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, специалисты авиакомпании работают над восстановлением полноценного функционирования воздушной гавани Дамаска, включая возобновление обслуживания международных рейсов.
О работе аэропорта Алеппо
Между тем, работа международного аэропорта города Алеппо по специальным разрешениям продлена до 12 января. «Действующий режим функционирования продлен до воскресенья, до 18:00 по местному времени», — отметили в диспетчерской службе.
Ранее там также сообщили ТАСС, что все рейсы в аэропортах городов Латакия и Эль-Камышлы приостановлены до 21 января.