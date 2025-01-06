Аэропорт Дамаска начнет обслуживать международные рейсы утром 7 января

О своей готовности выполнять международные рейсы из Дамаска заявила сирийская коммерческая авиакомпания Cham Wings, планирующая с 7 января восстановить регулярные полеты в Шарджу. Правда, как пояснил ранее ТАСС представитель перевозчика, в первые дни это будет единственное направление. Относительно же полетов из Дамаска в московский аэропорт Шереметьево собеседник агентства отметил, что графика на этот маршрут в настоящее время у авиакомпании нет.