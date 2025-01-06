Посольство России обвинило Украину в создании энергокризиса в ПМР

В непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
«С тревогой наблюдаем за стремительно ухудшающейся ситуацией на Левобережье из-за отсутствия с 1 января 2025 года российского газа в Приднестровье. Необходимо понимать, что намеренное игнорирование кишиневскими властями многочисленных проблем в отношениях с “Газпромом” является основной причиной текущей кризисной ситуации в регионе. Кроме того, деструктивная политика кровавого режима Зеленского только разжигает энергетический кризис в Молдавии», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
В дипмиссии также обратили внимание на действия властей Молдавии, которые, по мнению российских дипломатов, игнорируют проблемы в отношениях с «Газпромом», что усугубляет кризис. «Деструктивная политика Киева и его западных союзников лишь разжигает кризис. Попытки обвинить Москву в отказе поддержать Тирасполь — часть пропагандистской кампании по подрыву доверия жителей региона к России», — подчеркивается в заявлении.
«С уверенностью констатируем — ситуация на левом берегу (Днестра — ред.) искусственно создана коллективным Западом и Украиной», — указали в посольстве.
Дипломаты также выразили обеспокоенность заявлениями отдельных молдавских политиков, которые допускают возможность силового решения приднестровского вопроса. «Пропагандистские выпады нацелены на подрыв доверия приднестровцев к России. Более того, при попустительстве официальных лиц Молдавии некоторые “горячие головы” предлагают решить приднестровский вопрос силовыми методами. Неоднократно предупреждали: такие действия не останутся без ответа», — говорится в заявлении.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.