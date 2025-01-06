На Байдена подали в суд за блокировку слияния Nippon Steel и U.S. Steel

Японский концерн Nippon Steel и американский сталелитейный гигант U.S. Steel подали совместные иски против президента США Джо Байдена, который решил заблокировать сделку между ними. В опубликованном совместном заявлении говорится, что компании обратились за защитой своих интересов в апелляционный суд округа Колумбия и окружной суд Пенсильвании.