Эйсмонт: Лукашенко не извинялся перед Зеленским в первые дни СВО

«Через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону. И он извинялся, он сказал: “Это не я, с моей территории пускали ракеты, пускал [президент РФ Владимир] Путин”. Это его слова, у меня есть свидетели. Он мне говорил: “Ты поверь, Володя, это не я, я ему говорил, не надо, это было без меня”,