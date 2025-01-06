В МИД Молдавии вызвали представителя российского посольства

Ранее в понедельник посольство России в Молдавии опубликовало заявление, в котором обвинило Украину в отказе в транзите газа из РФ через свою территорию, в создании энергетического кризиса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР).
«МИД Молдавии призывает российское посольство прекратить действия, которые подрывают отношения между нашими странами и усложняют ситуацию в регионе. В связи с этим принято решение вызвать представителя дипломатической миссии России», — сообщила журналистам в Кишиневе пресс-секретарь ведомства Татьяна Барак.
В Приднестровье 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
В конце декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал «Газпрому» заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее «Газпром» сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье.