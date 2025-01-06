Рогов обвинил ВСУ в срыве эвакуации из Малой Токмачки и взятии населения в плен

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска, расквартированные в Великой Новосёлке Времевского направления, оказались в очень сложном положении и не могут получать снабжение. Он упомянул, что российские войска подошли к окраинам населённого пункта с разных сторон, чтобы замкнуть кольцо и окружить противника.