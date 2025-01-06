Ричмонд
слабый дождь, образующий гололед
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рогов обвинил ВСУ в срыве эвакуации из Малой Токмачки и взятии населения в плен

Украинские военные сорвали эвакуацию мирного населения из села Малая Токмачка в Запорожской области, фактически взяв людей в заложники. Об этом 6 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

«В Малой Токмачке остаётся 10 мирных жителей. Командование нашей 58-й армии направило к гарнизону ВСУ, который остаётся в селе, дрон с громкоговорителем с призывом выпустить людей, но украинские боевики сбили дрон и продолжают удерживать население в заложниках», — цитирует Рогова РИА «Новости».

Он рассказал, что российские военные предлагали предоставить безопасный гуманитарный коридор для вывода гражданских в сторону села Белогорье.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска, расквартированные в Великой Новосёлке Времевского направления, оказались в очень сложном положении и не могут получать снабжение. Он упомянул, что российские войска подошли к окраинам населённого пункта с разных сторон, чтобы замкнуть кольцо и окружить противника.