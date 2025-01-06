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Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена

АЛМАТЫ, 6 янв — Sputnik. Правительство Бразилии, которой с 1 января перешло председательство в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена, передает РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника».

сказано в сообщении на сайте МИД Бразилии.

Ранее сообщалось, что 1 января 2025 года девять государств стали странами-партнерами БРИКС. А именно:

  • Казахстан;
  • Беларусь;
  • Боливия;
  • Индонезия;
  • Куба;
  • Малайзия;
  • Таиланд;
  • Уганда;
  • Узбекистан.

Они уже подтвердили согласие на приобретение такого статуса, отметили ранее в МИД России.

Теперь Индонезия стала полноправным членом.

БРИКС