Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена

«В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника».
Ранее сообщалось, что 1 января 2025 года девять государств стали странами-партнерами БРИКС. А именно:
- Казахстан;
- Беларусь;
- Боливия;
- Индонезия;
- Куба;
- Малайзия;
- Таиланд;
- Уганда;
- Узбекистан.
Они уже подтвердили согласие на приобретение такого статуса, отметили ранее в МИД России.
Теперь Индонезия стала полноправным членом.