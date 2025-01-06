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Индонезия вступила в БРИКС

Индонезия вступила в БРИКС в качестве полноправного члена. Официальное заявление появилось на сайте МИД Бразилии, которой с 1 января перешло председательство в группе.

Источник: Life.ru

«В рамках временного председательства Бразилии в БРИКС, которое началось 1 января и продлится до 31 декабря 2025 года, правительство Бразилии объявило сегодня, 6 января, об официальном вступлении Республики Индонезия в БРИКС в качестве полноправного участника», — гласит сообщение.

БРИКС изначально состоял из пяти членов: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Однако с 2024 года количество участников объединения увеличилось вдвое после присоединения ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии. Ещё около двух десятков стран выразили желание присоединиться к этому блоку. Этим не очень доволен Запад. Так, Дональд Трамп угрожает ввести 100%-ные пошлины против стран БРИКС, если они организуют единую валюту или начнут использовать альтернативные к доллару средства для расчётов. Путин в ответ дал ему совет.