Захарова: РФ ожидает объективных оценок МАГАТЭ на атаку на ЗАЭС 5 января

«Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства, — говорится в комментарии Захаровой. — Ясно, что ни в декабре 2024 года, когда под украинский обстрел попала направлявшаяся на ЗАЭС автомобильная колонна с экспертами МАГАТЭ, ни в ходе недавних ударов по станции киевский режим ни на минуту не задумывался о том, что ставит под угрозу и судьбу представителей секретариата МАГАТЭ».
«Видимо, они [Владимира] Зеленского не интересуют. Агентству давно пора назвать вещи своими именами и заявить украинской стороне о недопустимости ее атак на ЗАЭС, равно как и на другие российские атомные электростанции», — добавила в этом контексте дипломат.
Российская сторона «настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьезным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима на российские объекты ядерно-энергетической инфраструктуры», подчеркнула Захарова. Она указала на необходимость принудить Киев «перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу» на крупнейшей атомной электростанции РФ — Запорожской АЭС.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что все подлинно ответственные, неравнодушные и заботящиеся о ядерной безопасности страны могут «как минимум прямо и недвусмысленно указать Киеву, что его губительный курс неприемлем и осуждается». «Надеемся, что и у западных спонсоров Зеленского хватит духу призвать его к порядку, хотя бы из чувства самосохранения», — говорится в ее комментарии.
«Вместе с тем очевидно, что, неся одно поражение за другим и стремительно теряя опору под ногами, киевская преступная клика продолжит чинить произвол, если не получит должный решительный отпор на мировом уровне, — продолжила Захарова. — Действиям украинской стороны, которая ни в грош не ставит ни международное право, ни нормы ядерной безопасности и продолжает наводить прицелы своих орудий, ракет и беспилотников на российские ядерно-энергетические объекты, не может быть ни оправдания, ни прощения».
Об атаке на ЗАЭС
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинские войска 5 января совершили попытку атаки на Запорожскую АЭС при помощи восьми дронов самолетного типа, все они были уничтожены средствами ПВО. При падении обломков одного из них возник пожар на крыше учебно-тренировочного центра станции.