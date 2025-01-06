Захарова: РФ ожидает объективных оценок МАГАТЭ на атаку на ЗАЭС 5 января

«Ожидаем объективных оценок и внятной реакции на этот счет со стороны руководства МАГАТЭ, тем более что атаки 5 января происходили буквально на глазах находящихся на ЗАЭС специалистов агентства, — говорится в комментарии Захаровой. — Ясно, что ни в декабре 2024 года, когда под украинский обстрел попала направлявшаяся на ЗАЭС автомобильная колонна с экспертами МАГАТЭ, ни в ходе недавних ударов по станции киевский режим ни на минуту не задумывался о том, что ставит под угрозу и судьбу представителей секретариата МАГАТЭ».