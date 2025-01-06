У сирийских курдов потребовали сложить оружие в ответ на идею делить нефтяные доходы 50 на 50

В ходе двух встреч между руководством PПК-YPG и новой сирийской администрацией утверждалось, что PПК-YPG стремится получить дивизию или корпус в составе официальной сирийской армии в обмен на отказ от оружия. По сведениям Турции, где курдские формирования объявлены террористическими, заявили, что те получили поддержку США для освоения нефтяных месторождений САР. Анкара заявила, что РПК предложила разделить добычу 50 на 50, а новая сирийская администрация отклонила эту идею.