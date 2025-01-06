Трюдо отложил уход с поста премьера Канады до избрания преемника

«На протяжении всей моей карьеры все успехи, которых я добился, стали возможны благодаря поддержке и воодушевлению со стороны моей семьи. Вчера за ужином я поделился этим решением с моими детьми, а сегодня делюсь им с вами: я намерен уйти с постов лидера Либеральной партии Канады и премьер-министра Канады, как только партия изберёт нового руководителя», — объявил глава кабмина.