МИД требует у МАГАТЭ пресечь атаки ВСУ на ЗАЭС из-за угрозы ядерной катастрофы

«Российская сторона настоятельно призывает международное сообщество незамедлительно и самым серьёзным образом отреагировать на непрекращающиеся атаки киевского режима по российским объектам ядерно-энергетической инфраструктуры, принудив Киев перестать играть жизнями стран и народов в Европе и на других континентах, которые обезумевший режим готов принести в жертву своей преступной политике, устроив катастрофу на нашей крупнейшей атомной электростанции — ЗАЭС», — отметила дипломат.