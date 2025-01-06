Стармер обвинил Маска во лжи о его причастности к массовым изнасилованиям детей

Напомним, по сообщениям британских СМИ, в городе Телфорд группа мужчин совершила изнасилование как минимум тысячи девочек. Однако никто не понёс наказания за эти преступления из-за недостаточной работы местной полиции и прокуратуры. В связи с этой ситуацией Илон Маск призвал к отставке Стармера, назвав его соучастником ужасающих преступлений. Он указал на бездействие премьера во время нахождения на посту главы прокурорской службы в 2008—2013 годах.