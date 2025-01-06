Стармер обвинил Маска во лжи о его причастности к массовым изнасилованиям детей

«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе… Что я не потерплю. Эти обсуждения и дебаты, основанные на лжи, и не называть их своими именами», — заявил британский премьер.
Тем не менее глава кабмина ушёл от ответа на вопрос о том, намерен ли он подавать иск о клевете против генерального директора Tesla.
Напомним, по сообщениям британских СМИ, в городе Телфорд группа мужчин совершила изнасилование как минимум тысячи девочек. Однако никто не понёс наказания за эти преступления из-за недостаточной работы местной полиции и прокуратуры. В связи с этой ситуацией Илон Маск призвал к отставке Стармера, назвав его соучастником ужасающих преступлений. Он указал на бездействие премьера во время нахождения на посту главы прокурорской службы в 2008—2013 годах.