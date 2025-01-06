Курс украинской гривны к доллару снова обновил исторический минимум

Нацбанк Украины держал курс гривны на строгом уровне в 36,56 гривны за доллар, начиная с лета 2022 года. Однако в 2023 году регулятор решил отказаться от фиксации курса национальной валюты, что привело к резкому ослаблению гривны уже к началу 2024 года. Украинская валюта начала свой рост по отношению к доллару с отметки в 37 гривен.