В ООН требуют проверки причин блокировки российских СМИ в Telegram

«Мы не в состоянии комментировать, какие организации приняли решение о блокировке конкретного контента. Однако, независимо от того, было ли это сделано по распоряжению правительства или частной компании, важно, чтобы причины блокировки были прозрачными», — сказала она в беседе с РИА «Новости».