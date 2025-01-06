Захарова встала на сторону Маска в онлайн-баттле с Макроном и Шольцем

«То есть, когда эта же самая соцсеть называлась Twitter и напрямую использовалась не просто для вмешательства в выборы, а с её помощью организовывали “цветные революции” и “арабскую весну” — проще говоря, смену власти в целом ряде стран, тогда Париж это не то что не волновало, он всеми силами раздувал и поддерживал эти процессы», — заметила Захарова в Telegram-канале.