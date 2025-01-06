«Киевский режим около года назад за смешные деньги полностью передал права на разработку Шевченковского литиевого месторождения британцам. Его разработкой должна была заниматься австралийская компания European Lithium. Фактически британцами при содействии Зеленского было украдено бесценное месторождение. Но теперь на их планах поставлен крест, им не суждено сбыться», — сказал Рогов РИА «Новости».