Турция вызвалась принять новый раунд переговоров по Украине после слов Зеленского

«Справедливый и устойчивый мир может быть достигнут путём переговоров. В этих рамках мы предпочитаем подходы, в которых приоритет отдается дипломатическим усилиям с участием обеих сторон. По сути, в первые дни СВО мы свели стороны сначала в Анталье, а затем в Стамбуле. В результате технических переговоров в Стамбуле мы очень близко подошли к миру», — сказал собеседник агентства в МИД.
Источник указал на необходимость открыть пространство для дипломатии ради завершения конфликта. По его заверению, Турция всегда готова играть роль посредника в установлении мира и вновь принять у себя переговорщиков Москвы и Киева «в рамках формата и параметров, которые будут взаимно согласованы сторонами». Он добавил при этом, что Турция не представила сторонам никакого конкретного плана.
6 января Зеленский заявил о готовности к мирным переговорам по Украине, не исключив, что они могут пройти уже 25 января. Он уверен, что конфликт завершится быстрее при Дональде Трампе. Тем временем всё чаще звучат заявления, что у республиканца нет приемлемого плана по Украине. А вот президент России Владимир Путин давно готов к переговорам по Украине.