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Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп после слов Трюдо о скорой отставке предложил Канаде войти в состав США.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку.

«Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку», — написал он.

Избранный президент добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают.

«Вместе мы были бы великой нацией!» — заключил Трамп.

Ранее в понедельник Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.

Как ранее сообщали СМИ, более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что он должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании палаты общин.

Трамп Дональд