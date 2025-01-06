Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в соцсети TRUTH Social предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в ответ на заявление премьер-министра Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку.
«Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку», — написал он.
Избранный президент добавил, что объединение двух стран позволило бы устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Оттаве полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают.
«Вместе мы были бы великой нацией!» — заключил Трамп.
Ранее в понедельник Трюдо объявил о намерении покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.
Как ранее сообщали СМИ, более 50 депутатов от Либеральной партии, лидером которой является нынешний премьер, пришли к единому мнению, что он должен покинуть пост. Лидер Новой демократической партии (НДП) Канады Джагмит Сингх также призвал Трюдо уйти в отставку и анонсировал голосование за вынесение вотума недоверия канадскому лидеру на следующем заседании палаты общин.