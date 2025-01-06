Наш дрон превратил в пепел танк ВСУ под Курском, Минобороны показало видео

Ранее Life.ru публиковал эпичное видео, на котором ВС РФ нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. К слову, несколькими атаками наши парни лишили украинские ряды пусковой установки С-300 и ещё нескольких «игрушек». Кроме того, личный состав противника потерял несколько десятков человек личного состава.