Наш дрон превратил в пепел танк ВСУ под Курском, Минобороны показало видео

Дрон ВС РФ уничтожил танк ВСУ под Курском. Видео © Telegram / Минобороны России.
На видео с объективного контроля видно, как прямые попадания боевых беспилотников в танк не оставляют шанса на выживание экипажу ВСУ.
Ранее Life.ru публиковал эпичное видео, на котором ВС РФ нанесли сокрушительный удар по позициям ВСУ в Павлограде Днепропетровской области. К слову, несколькими атаками наши парни лишили украинские ряды пусковой установки С-300 и ещё нескольких «игрушек». Кроме того, личный состав противника потерял несколько десятков человек личного состава.