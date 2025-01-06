Алаудинов допросил бойцов ВСУ, взятых в плен под Курском. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ».
«Стреляйте в ТЦКашников» — советуют получившие второй билет в жизнь 13 бойцов ВСУ жителям Украины. Предлагаю вариант попроще: завязывайте с наркозависимым матерщинником", — подписал видео Алаудинов.
К слову, пленные рассказали, что командование обещало им работу на «патруле», а вот об ожесточённых боях на Курщине их не предупредили. По их словам, к фронту их совсем не готовили, дали оружие и «толком ничего не рассказали».
Как сообщал Life.ru, ВСУ утром 5 января попытались прорваться в РФ через несколько сёл в Курской области, но получили отпор от российских войск. Алаудинов рассказал, что после трёх «накатов» под Суджей от украинских батальонов осталось только кладбище военной техники. Минобороны РФ сегодня доложило об остановке украинской атаки. Позже Алаудинов опубликовал видео с пленным, который рассказал об ужасных условиях содержания в армии Зеленского.