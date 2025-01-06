США вывели из-под санкций сделки по энергоресурсам, а также с властями Сирии

Как отмечается в документе, запрещенные в связи с принятыми ранее президентскими указами операции, касающиеся энергоресурсов и сирийских властей, «разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США [07:01 мск] 7 июля 2025 года». Речь идет о «сделках с правительственными учреждениями в Сирии после 8 декабря 2024 года, сделках в поддержку продажи, поставки, хранения или безвозмездной передачи энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, в Сирию или на ее территорию, сделок, которые обычно происходят и необходимы для обработки перевода некоммерческих личных денежных переводов в Сирию, в том числе через ЦБ Сирии».