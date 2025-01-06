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После заявления Трюдо об отставке Трамп снова заговорил о 51-м штате США

Многие канадцы хотели бы жить в составе США в качестве 51-го штата. С таким заявлением выступил избранный президент США Дональд Трамп на фоне заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о скорой отставке.

Источник: Life.ru

«Многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом. Соединённые Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые необходимы Канаде для выживания. Джастин Трюдо это понимал и ушёл в отставку», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, вхождение в состав США снизило бы налоги в Канаде и защитило её от «российских и китайских кораблей».

Напомним, Оттава столкнулась с проблемами после заявления избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести 25% пошлины на товары из Канады. Трюдо ему возразил и напоролся на угрозы американского политика включить страну в состав США в качестве 51-го штата. Трамп продолжает называть канадского премьера «губернатором», намекая, что Канада не является независимым государством. Власть Трюдо и правда подходит к концу: на днях он анонсировал отставку. Однако позже оговорился, что уйдет с поста главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.