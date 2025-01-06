После заявления Трюдо об отставке Трамп снова заговорил о 51-м штате США

Напомним, Оттава столкнулась с проблемами после заявления избранного президента США Дональда Трампа о планах ввести 25% пошлины на товары из Канады. Трюдо ему возразил и напоролся на угрозы американского политика включить страну в состав США в качестве 51-го штата. Трамп продолжает называть канадского премьера «губернатором», намекая, что Канада не является независимым государством. Власть Трюдо и правда подходит к концу: на днях он анонсировал отставку. Однако позже оговорился, что уйдет с поста главы правительства и лидера Либеральной партии после избрания нового руководителя политсилы.