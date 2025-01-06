Эрдоган пообещал предотвратить распад Сирии «необходимыми шагами»

По словам политика, в истории Сирии началась новая эра. «Мы видим, что новая сирийская администрация пытается построить Сирию на основе территориальной целостности и единства страны и полна решимости сделать это», — заявил глава Турции. Он добавил, что это отвечает интересам Анкары.