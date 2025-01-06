Конгресс утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США

Во время заседания были представлены сертифицированные результаты голосования, подготовленные всеми 50 штатами и округом Колумбия. Бюллетени выборщиков были доставлены в двух ларцах из красного дерева. Документы от каждого штата зачитывались в алфавитном порядке назначенными для этого законодателями.
Напомним, инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января 2025 года в Капитолии. На будущий президентский срок у республиканца большие планы. Например, сегодня он заявил, что многие канадцы хотели бы жить в составе США в качестве 51-го штата.