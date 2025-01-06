Конгресс утвердил победу Дональда Трампа на выборах президента США

Во время заседания были представлены сертифицированные результаты голосования, подготовленные всеми 50 штатами и округом Колумбия. Бюллетени выборщиков были доставлены в двух ларцах из красного дерева. Документы от каждого штата зачитывались в алфавитном порядке назначенными для этого законодателями.