ВСУшники-мародёры обобрали погибших сослуживцев и были наказаны дроноводами «Ахмата»

Операторы БПЛА заметили, как двое военнослужащих украинской армии «мародёрят» на месте гибели сослуживцев, в ходе воздушной разведки. Чуть позже по их души прилетели российские FPV-дроны. В итоге оба бойца были ликвидированы.
Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские войска группировки «Восток’прорвались вглубь обороны украинской армии неподалёку от населённых пунктов Богатырь, Новый Комар, Нескучное в ДНР и Темировка в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 170 бойцов.