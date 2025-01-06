Вэнс предложил «расслабиться» в ответ на вопрос о переговорах Путина и Трампа

Вокруг возможной встречи Путина и Трампа ходит множество слухов, ведь событие обещает стать поистине историческим. В Кремле говорят, что политики до сих пор не встретились, поскольку реальных импульсов всё ещё не поступало. Однако избранный президент США утверждает, якобы очень ждёт встречи с российским коллегой. Аналитики считают, что площадкой для их переговоров может стать Турция, Индия или Казахстан, но дают невысокую вероятность того, что украинский конфликт способна завершить лишь одна встреча.