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Вэнс предложил «расслабиться» в ответ на вопрос о переговорах Путина и Трампа

Избранный вице-президент США Джей Ди Вэнс не дал однозначного ответа на вопрос о том, собирается ли будущий американский лидер Дональд Трамп провести телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Вместо этого политик посоветовал журналистам «расслабиться».

Источник: Life.ru

«Расслабьтесь, ребята», — ответил Вэнс с улыбкой по окончании совместного заседания Сената и Палаты представителей.

Вокруг возможной встречи Путина и Трампа ходит множество слухов, ведь событие обещает стать поистине историческим. В Кремле говорят, что политики до сих пор не встретились, поскольку реальных импульсов всё ещё не поступало. Однако избранный президент США утверждает, якобы очень ждёт встречи с российским коллегой. Аналитики считают, что площадкой для их переговоров может стать Турция, Индия или Казахстан, но дают невысокую вероятность того, что украинский конфликт способна завершить лишь одна встреча.