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FT: Евросоюз опасается объединения Путина и Трампа

Европейские политики выступают с призывами к увеличению расходов на оборону.

Источник: Аргументы и факты

Европейские аналитики считают, что «растущая угроза» со стороны России и безразличие США при президенте Дональде Трампе могут создать тревожную геополитическую комбинацию, способную привести к кризису безопасности в Европе. Об этом сообщает Financial Times.

В ответ на эти угрозы политики в Европейском Союзе выступают с призывами к увеличению расходов на оборону.

Вместе с тем, отмечается, что необходимы увеличения военных расходов для европейских стран. Германия, как крупнейшая экономика Европы, должна выполнить обещание канцлера Олафа Шольца о резком увеличении оборонного бюджета, а Польша уже планирует поднять свои расходы на оборону до 4,7% ВВП к 2025 году.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Путин и Трамп проведут переговоры по ситуации на Украине.