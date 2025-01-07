FT: Евросоюз опасается объединения Путина и Трампа

Вместе с тем, отмечается, что необходимы увеличения военных расходов для европейских стран. Германия, как крупнейшая экономика Европы, должна выполнить обещание канцлера Олафа Шольца о резком увеличении оборонного бюджета, а Польша уже планирует поднять свои расходы на оборону до 4,7% ВВП к 2025 году.