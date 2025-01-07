Новости СВО. Армия России взяла Курахово и Даченское, разносит технику ВСУ под Курском, 7 января

Украинский депутат Марьяна Безуглая раскритиковала новую попытку наступления ВСУ в окрестностях Суджи. По её словам, это «трагедия и абсурд». Она написала следующее: «Россияне берут под контроль наши полезные ископаемые, захватывают оставленные укрепления, которые удобны в первую очередь им, продвигаются на десятки километров вглубь по земле. Совсем скоро, очень скоро — “крепость Покровск”, которая вовсе не крепость. Но, похоже, военные и политические приоритеты не связаны с защитой Днепровско-Донецкого кластера природных ресурсов Украины, спасением городов и людей или реформированием армии. Генералам нужно показать очередное “вперёд-вперёд”, доказать политическому руководству свою незаменимость и умение “прекрасно управлять” Вооружёнными силами Украины, паразитируя на кратковременной эйфории и надеждах населения, чтобы продолжать удерживать свои позиции и ничего не менять. Чтобы скрывать свои преступления. То наступление на юге в 2023 году, то Курщина в 2024-м».