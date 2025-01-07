Речан: Кишинев переведет села в зоне безопасности на свою энергосистему

Кроме того, в Варницу и Кочиеры комиссия распорядилась направить генераторы и топливо, необходимое для обеспечения теплом и электричеством населенные пункты, а также госучреждения (детские сады, лицеи и общественные центры). Кроме того, примария Кочиер получит два генератора для бесперебойного водоснабжения села.