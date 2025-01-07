Речан: Кишинев переведет села в зоне безопасности на свою энергосистему

КИШИНЕВ, 6 янв — Sputnik. Молдова поставит энергоресурсы 14 селам на территории зоны безопасности на левом берегу Днестра, которые остаются под юрисдикцией Кишинева. Решение об этом было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил премьер-министр Дорин Речан.
«Мы рядом с нашими гражданами и продолжим инвестировать в необходимую инфраструктуру, чтобы эти населенные пункты не зависели от решений Тирасполя», — заявил он.
Премьер сообщил, что для этого комиссия по ЧС одобрила ряд мер, необходимых для обеспечения непрерывности и надежности поставок электроэнергии и природного газа потребителям в 14 населенных пунктах в зоне безопасности.
«Мы приняли решения по поддержке жителей района Новоаненского, Каушанского и Дубоссарского районов. Речь идет о 14 населенных пунктах, которые необходимо подключить к сети природного газа и электроэнергии Правобережья».
Так, компания Premier Energy Distribution должна будет проложить линии для подключения к своей сети населенных пунктов Варница и Копанка. Данные работы, по оценке комиссии, займут от 10 до 25 дней.
Села Погребя, Кошница, Пырыта, Дороцкая, Новая Моловата, Рогий, Кочиеры, Коржова и Васильевка (Дубоссарского района), Хырбовэц и Варница (Новоаненского района), Фырладены, Хаджимус и Копанка (Каушанского района) будут подключены к газовым сетям, управляемым правым берегом. Эти работы оценены комиссией как более сложные, поэтому они займут больше времени, но в конечном итоге обеспечат энергетическую безопасность данных сел.
Кроме того, в Варницу и Кочиеры комиссия распорядилась направить генераторы и топливо, необходимое для обеспечения теплом и электричеством населенные пункты, а также госучреждения (детские сады, лицеи и общественные центры). Кроме того, примария Кочиер получит два генератора для бесперебойного водоснабжения села.
Из резервного фонда правительства выделено 233 тысячи леев на приобретение дизельного топлива для генераторов и пеллетов для котельных.