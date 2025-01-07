Владимир Путин встречает Рождество в храме Георгия Победоносца

Компанию российскому лидеру составили десятки прихожан, среди которых много детей.
Путин на рождественском богослужении. Видео © Life.ru.
Путин в четвёртый раз встречает Рождество в столице. До этого он четыре раза отмечал праздник в Санкт-Петербурге и трижды — в Тверской области.
Напомним, что в поздравительной телеграмме по случаю Рождества Путин пожелал всем православным христианам добра и благополучия. По мнению политика, этот праздник дарит радость и надежду, а также вдохновляет на хорошие поступки.